OM : Les conseils virils de Riolo pour le mercato de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Le mercato d’hiver est terminé depuis mardi minuit et le moins que l’on puise dire est que Daniel Riolo ne hurle pas son bonheur, malgré un marché qui a permis à quelques clubs français de se mettre en valeur en matière de recrutements. Evoquant le cas de l’Olympique de Marseille, le journaliste de RMC estime que les supporters ne doivent pas s’emballer, expliquant même qu’il fallait absolument que les dirigeants de l’OM ne laissent pas Rudi Garcia se mêler du mercato.

« Le verre moitié vide ou plein, c’est l’OM aussi. On avait promis du mouvement, il y en a eu. Et là franchement, je comprends l’enthousiasme. Le droit au rêve. C’était le titre de L’Equipe avant-hier. Ambiguë selon le sens qu’on veut lui donner non ? Je ne vais pas revenir sur le cas Payet, j’ai tout dit. Je ne comprends pas l’investissement, ni sa hauteur ni son sens sportif. Sauf si c’est pour bien finir l’année et bien entamer la saison suivante. Une vision court terme bien chère. Mais encore une fois, si le blé ne manque pas et si les 200 millions sur 4 ans, c’était juste pour l’apéro, alors rêvons ensemble ! Juste une dernière chose. Si l’OM veut vraiment avancer, je ne suis pas sûr que Rudi Garcia doive être mêlé au recrutement. A la Roma, la chute est venue de là. Enfin j’ose une dernière réserve sur le recrutement made in France. En Montebourg du foot, Labrune avait déjà donné le mauvais exemple », balance Daniel Riolo, histoire de mettre les pendules à l’heure.