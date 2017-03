OM : Le vrai rival, c'est l'OL pas le PSG et Monaco prévient un ancien

Dans : OM, Ligue 1, OL, Monaco, PSG.

Cette saison, en championnat, l'Olympique de Marseille s'est cassé les dents sur les grosses cylindrées, ne parvenant pas à battre une seule fois Monaco, le PSG, l'OL et Nice, même si l'OM doit encore accueillir le Gym au Vélodrome. Alors forcément, on peut se demander si le club phocéen a réellement les moyens de viser très haut, au moins cette saison. Pour Marcel Dib, qui s'exprimer sur Le Phocéen, l'Olympique de Marseille ne doit pas se tromper d'adversaire, et si la formation de Rudi Garcia peut se frotter à Lyon, il est inutile de se comparer avec l'AS Monaco ou le Paris Saint-Germain qui sont et resteront sur une autre planète.

« Pourquoi l’OM ne rivalise pas avec les gros en Ligue 1 ? C’est logique, car on a vu de grosses équipes en Europe se casser les dents sur Paris et Monaco. Ces deux effectifs sont très au-dessus de l'OM, et même de Lyon. Il ne faut pas regarder ces deux équipes, mais viser rapidement la troisième place pour se qualifier pour la Ligue des Champions. J'ai d'ailleurs cru comprendre que c'était le souhait de l'actionnaire, explique l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui dévoile ses idées pour le prochain mercato. Il faut un gardien de but de haut niveau, même si Pelé ne démérite pas, et au minimum six à sept joueurs pour la saison prochaine. Des joueurs de haut niveau indiscutables pour faire monter de plusieurs crans la qualité de l'équipe. »