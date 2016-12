OM : Le sénateur Bafé Gomis fait pleurer Bastia

Dans : OM, Bastia, Ligue 1.

Après sa défaite à domicile contre l’Olympique de Marseille (1-2) mercredi, Bastia peut l’avoir mauvaise au vu du scénario de la partie.

Alors qu’ils pensaient au moins accrocher le point du match nul, les hommes de François Ciccolini ont encaissé le but de Clinton Njie dans le temps additionnel de la deuxième période. Une fin de match cruelle pour le Sporting, d’autant que les Marseillais auraient pu se retrouver à 10 dès la 30e minute de jeu lorsque Bafétimbi Gomis, enrhumé par Mathieu Peybernes, a été coupable d’une vilaine semelle sur le défenseur central bastiais. Remonté, l’ancien joueur de Sochaux estime que l’image de Gomis lui a permis de s’en sortir avec un carton jaune.

« Sur la faute de Gomis il y a carton rouge, a dénoncé Peybernes devant les caméras de beIN Sports. Comme il fait le sénateur devant la télé, comme il parle bien, sur le terrain l’arbitre ne lui met pas le rouge alors qu’il me prend la cheville. Mais bon, après on va dire qu’à Bastia on ne fait que pleurer… » Effectivement, il est rare de ne pas entendre le club corse se plaindre de l’arbitrage. Mais pour le coup, l’attaquant marseillais méritait bien l’expulsion.