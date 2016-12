OM : Le secret de Zubizarreta pour éviter les flops au mercato

Dans : OM, Mercato.

Pour un ancien dirigeant du FC Barcelone comme Andoni Zubizarreta, le marché des transferts devient presque une routine.

Ainsi, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille connaît bien les erreurs à ne surtout pas commettre. Par exemple, afin d’éviter un éventuel flop, l’Espagnol se sert de son réseau pour se procurer des informations très précises sur les joueurs ciblés. Une stratégie détaillée par Narcis Julia, qui travaillait avec Zubizarreta au Barça.

« Son énorme réseau lui permet d’avoir des informations de première main sur un maximum de clubs et de joueurs, a raconté l’actuel DS de Saragosse dans L’Equipe. C'est quelqu'un qui écoute et tire de sa capacité de réflexion sa propre information pour être certain que les joueurs entreront dans son projet sans se fier à des on-dit. » Pour cela, Zubizarreta a pris pour habitude de ne pas passer par les agents dans un premier temps.

Les agents ne vont pas aimer

« On sélectionnait le joueur qu’on voulait et ensuite on s’informait pour savoir qui était son agent. Ce n’était pas l’agent qui venait vers nous pour nous proposer son joueur, a précisé Julia. On pouvait se permettre ce luxe parce qu’on pouvait choisir parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais si on donne du temps à Andoni, il va organiser l’OM comme cela. J’imagine qu’on l’a recruté pour ça. Andoni va créer une structure qui permettra au club de décider lui-même du rythme de son recrutement. » Les agents sont prévenus, proposer des joueurs à Zubizarreta ne servira à rien.