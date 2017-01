OM : Le montant du transfert d’Alessandrini dévoilé

Dans : OM, Mercato.

Courtisé depuis plusieurs semaines par les équipes du championnat américain, Romain Alessandrini a fini par répondre favorablement aux appels du pied de Los Angeles. Le Galaxy va faire signer l’ailier marseillais ce lundi après la visite médicale, alors que le joueur est arrivé cette nuit dans la Cité des Anges. Son transfert rapportera jusqu’à 3 ME en fonction des bonus à l’OM. Une opération qui permet de récupérer un peu d’argent sur un joueur qui ne jouait plus, et qui s'engagera jusqu'en 2020 avec LA.