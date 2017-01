OM : Le grand enseignement après la défaite à Lyon

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Après les quatre buts encaissés dimanche dernier face à Monaco, Marseille a de nouveau bu la tasse en défense avec trois buts concédés à Lyon. Il y a urgence à recruter.

Car à chaque fois, les errements dans ce secteur de jeu sont criants et obligent clairement l’OM à se pencher sur la manière de se renforcer derrière pour ce mois de janvier. A l’heure où Morgan Sanson a signé, où Dimitri Payet est courtisé, l’OM joue sans arrière gauche et le paye. Rekik avait explosé face à Bernardo Silva, ce dimanche c’est Doria qui a été en grande difficulté, perdant notamment deux ballons de suite à l’origine du deuxième but lyonnais. Avec le Brésilien, Rolando et Fanni, la vitesse d’exécution manque cruellement, ce qui fait mal dans une équipe qui a aussi des difficultés à boucher les trous entre les lignes, et doit donc souvent intervenir sur un fil. Impossible de fonctionner ainsi sur le long terme, et Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, présents à Lyon, ont pu s'en aperçevoir.