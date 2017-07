OM : Le dossier Moussa Sissoko reprend des couleurs

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Poussé dehors par Tottenham après une saison dernière compliquée, Moussa Sissoko intéresserait toujours l'Olympique de Marseille, qui dispose désormais d'une solution viable pour le recruter.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt à sa tête, le club phocéen a mis le recrutement national au cœur de son projet. Après avoir recruté Evra et Payet en janvier, l'OM s'est attaché les services de deux nouveaux internationaux tricolores cet été avec Rami et Mandanda. Mais ceci ne pourrait être qu'un début puisque d'autres Français sont courtisés cet été. À commencer par Olivier Giroud, sans oublier la piste menant à Moussa Sissoko. Oublié ces derniers temps, le dossier du joueur de Tottenham refait surface. Selon le Daily Mail, Marseille est toujours en course pour le récupérer cet été alors que les Spurs veulent absolument s'en séparer...

Plus dans les plans de Mauricio Pochettino, qui ne l'a même pas convoqué dans son groupe pour l’International Cup, le joueur de 27 ans devrait partir, et Tottenham est même prêt à perdre de l'argent pour le lâcher. L'OM a donc une belle carte à jouer dans ce dossier puisque l'ancien Toulousain est tenté à l'idée de rejoindre Marseille. Sauf que l'OM n'est pas prêt à faire toutes les folies pour renforcer un poste non-prioritaire, surtout que le salaire de Sissoko pose problème (environ 400 000 euros par mois). Enfin pas tant que cela car pour libérer son joueur, Tottenham pourrait le prêter avec option d'achat en prenant en charge une partie de ses émoluments financiers. De quoi satisfaire l'OM ? Réponse dans les semaines à venir...