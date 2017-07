OM : Le dossier Bacca traine, Marseille va se faire griller

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Dans le viseur de l'Olympique de Marseille durant ce mercato d'été, Carlos Bacca dispose désormais d'une nouvelle porte de sortie en Serie A.

Malgré son magnifique but face au Borussia Dortmund lors de l'International Champions Cup mardi (1-3), Carlos Bacca est bel et bien sur le départ du côté du Milan AC. Après avoir recruté André Silva à Porto pour 38 ME, le club lombard rêve de s’attacher les services d'Andrea Belotti (Torino). Faisant les frais de ce recrutement de folie, l'attaquant colombien dispose donc d'un bon de sortie. Le club phocéen semblait en bonne position dans ce dossier, mais la donne aurait changé. D'abord parce que les Rossoneri demandent 20 ME pour lâcher Bacca et car le joueur de 30 ans réclame un salaire annuel d'au moins 3 ME. Mais ce n'est pas tout...

Dans ce dossier, l'OM doit aussi faire face à une rude concurrence. Si de nombreux clubs européens étaient déjà intéressés par le profil de l'ancien buteur de Séville, c'est la Lazio qui vient d'entrer dans la danse. Selon La Repubblica, Simone Inzaghi voudrait l’international colombien dans son effectif. Et le club romain pourrait se servir de l'argent récolté avec la potentielle vente de Baldé Keita, annoncé à West Ham pour 32 ME, pour recruter le Milanais. Au grand dam de l'OM, qui avait fait de Bacca son plan B derrière Olivier Giroud. Pas étonnant donc de voir que la piste menant à Stevan Jovetic a repris du poil de la bête à Marseille au cours des dernières heures...