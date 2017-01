OM : Le coup vraiment tordu que rêve de faire West Ham à Payet

Dans : OM, OGCN, Mercato.

Le temps passe et tout le monde perd un peu ses nerfs dans le dossier du transfert éventuel de Dimitri Payet vers l'OM.

Le joueur est parti pour le week-end en France du côté de Marseille, montrant bien à ses employeurs l’endroit où il voulait poursuivre sa carrière. L’OM et West Ham continuent de discuter au cours d’une partie de poker à peine voilée, où chacun avance ses pions avec une grosse part de bluff. Et pendant ce temps, quelques rumeurs apparaissent presque comme par magie. Ce dimanche, The Mirror annonce qu’un nouveau club est entré dans la danse pour faire venir Dimitri Payet, et il s’agirait de Nice.

Selon le journal anglais, le Gym, qui a certes réalisé quelques gros coups ces derniers temps sur le marché des transferts, pourrait s’entendre avec le club londonien à des conditions très favorables. Il s’agirait en effet d’un prêt payant avec option d’achat, actionnable en cas de qualification de Nice pour la prochaine Ligue des Champions. Le club azuréen devrait en plus prendre en charge le salaire de Dimitri Payet, qui ne pourrait pas être revu à la baisse avec ce prêt. Des conditions qui semblent difficilement conciliables avec les propos du président niçois, qui avait prévenu qu’il ne ferait pas de folies cet hiver. Mais dans son bras de fer avec l’OM, West Ham souhaite visiblement utiliser tous les stratagèmes possibles, y compris celui de céder son joueur en prêt payant sans passer par Marseille, et lui permettre tout de même de retrouver le Sud de la France qui lui manque tant…