OM : Le Champions Project, ça pue l’arnaque pensent les fans

Deux victoires et un match nul en trois journées de championnat, une possible qualification pour la phase de groupes de l’Europa League… En termes de résultat, l’Olympique de Marseille réussit son début de saison. Mais il en faudra plus pour convaincre les supporters.

Séduit par les ambitions de Frank McCourt et son « Champions Project », le public phocéen pensait assister à un mercato plus séduisant cet été. On parle notamment de l’attaquant tant désiré qui tarde à venir, et qui risque de ne pas être le buteur de classe mondiale annoncé. Du coup, le responsable des Dodgers, Christian Cataldo, ne cache pas sa colère.

« J’ai le pressentiment qu’on est dans un Fake Project. C’est un faux projet, a accusé le fan de l’OM interrogé par RMC. Pour l’instant, on est plus dans le Fake Project que dans le Champions Project au vu des recrues. On n’est pas dans le projet qu’on attend. Même si on sait qu’il faudra du temps. J’étais le premier à défendre la nouvelle direction et à dire que ça allait être OK. Mais je pensais qu’on allait avoir un recrutement un peu plus conséquent que ça. Ça va être très dur. Parce que, toutes les équipes, quand elles reçoivent l’OM, elles ne regardent pas les joueurs qu’il y a dedans. »

Le message des Dodgers aux dirigeants

« Pour l’instant, ça ne fait que gronder gentiment. Il ne faudrait pas que la situation s’aggrave. Parce que là, je ne sais pas comment ça va se passer, a-t-il prévenu. (...) Au mercato d’hiver, c’était bien. On l’a dit. Mais quand ce n’est pas bien, excusez-nous messieurs les dirigeants, mais on le dit. Et là, pour l’instant, ce n’est pas bien. On n’est pas très content de ce qu’on voit. Et je ne sais pas si notre entraîneur est très content de cette équipe, j’ai quelques doutes. » De son côté, Rudi Garcia s’attendait sûrement, lui aussi, à un autre mercato...