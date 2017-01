OM : Le bilan de la réunion Eyraud-West Ham pour Payet

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Ce lundi matin, le président Jacques-Henri Eyraud et le directeur sportif Andoni Zubizarreta étaient à Londres pour rencontrer les dirigeants de West Ham à propos d'un possible transfert de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille. Mais au final, aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs, selon The Independent. Si le joueur est ok pour retourner dans la cité phocéenne dès cet hiver, aucune offre n'a été effectuée, les discussions portant simplement sur la faisabilité du transfert.

Et c'est bien là la seule bonne nouvelle, puisque L'Equipe révèle que les Hammers sont désormais ouverts à une vente de leur milieu de terrain de 29 ans, alors qu'ils avaient officiellement fermé la porte ces derniers jours. Ceci est donc une avancée, mais le club olympien doit désormais faire une seconde offre, après celle de la semaine dernière (22 ME + 3 de bonus). Et on en revient toujours au même point, il va falloir sacrément monter au niveau financier pour faire craquer West Ham, qui avait mis la barre à 40 ME pour envisager le départ de son international français.