OM : Lassana Diarra ne veut plus jouer avec Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

A la surprise générale, Lassana Diarra ne figurait pas dans le groupe dévoilé par l'Olympique de Marseille samedi soir à la veille du déplacement à Nantes. Et selon L'Equipe, si le milieu de terrain de l'OM n'est pas du voyage jusqu'à la Beaujoire c'est qu'il a indiqué à Rudi Garcia qu'il ne souhaitait plus, du moins pour l'instant, jouer avec l'OM. C'est après l'ultime entraînement de ce samedi, en début de journée, que Lassana Diarra se serait entretenu avec Rudi Garcia et lui a fait cette annonce.

Prenant en compte cette demande, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a écarté Lassana Diarra de son groupe, et il l'a annoncé aux autres joueurs de l'OM. Pour mémoire, cette semaine, lors de la victoire phocéenne contre Guingamp, Diarra avait été conspué par une partie des supporters présents au Vélodrome, ce qui avait incité Bafé Gomis, capitaine de l'Olympique de Marseille, à venir soutenir son coéquipier. Il y a quelques minutes, via Twitter, le milieu de terrain international de l'OM a affiché une certaine tranquillité : « Toujours rester serein… » On verra bien ce qu'en pense Jacques-Henri Eyraud....