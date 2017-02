OM : Lassana Diarra dément refuser de jouer pour l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

La fin de soirée a été agitée, samedi, du côté de l'Olympique de Marseille, puisque suite à l'annonce du groupe phocéen pour le match de ce dimanche à Nantes et au constat que Lassana Diarra était absent, L'Equipe a annoncé que le milieu de terrain avait prévenu Rudi Garcia dans la journée qu'il ne souhaitait pas jouer pour l'OM. Résultat, Diarra ne figurait pas dans le groupe parti vers La Beaujoire, le coach marseillais ayant expliqué à ses joueurs la réalité des faits.

Mais dans l'entourage de Lassana Diarra, on a vivement démenti cette version des faits auprès de RMC, précisant que le joueur serait présent ce dimanche au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus afin de travailler. Et quelques minutes plus tard, Lassana Diarra a lancé un message assez énigmatique via son compte Twitter : « Le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours. Bonne nuit les amis ». Compte tenu de la vigueur des réactions à ce message, il n'est cependant pas certains que Diarra ait encore beaucoup d'amis à Marseille.