OM : Lass Diarra à Valence, ça avance

Lassana Diarra, qui ne sera pas retenu par Marseille s’il trouve une belle offre ailleurs, et un club capable de l’accueillir malgré ses blessures récurrentes et son amende de 10 ME sur la tête, se rapproche de Valence.

Selon Foot Mercato, il était présent dans la cité espagnole ce vendredi, afin de discuter directement avec les dirigeants de Los Ché. Ces derniers ne manquent pas de moyens financiers, mais peinent à voir leur projet prendre forme, avec la menace sérieuse d’une relégation si les choses ne s’améliorent pas. L’entretien se serait plutôt bien déroulé, laissant entendre un possible accord si tout venait à se mettre en place.

Le joueur devrait faire son retour à l’entrainement avec Marseille en début de semaine prochaine, mais Rudi Garcia lui laisse encore 10 jours pour se trouver un nouveau club, période pendant laquelle il a peu de chances d’être utilisé par le coach olympien. Un luxe dont Lassana Diarra, qui commence à sérieusement énerver les supporters marseillais après ses dernières prestations catastrophiques, ferait bien de profiter.