OM : La stratégie pour recruter Debuchy à prix cadeau

Dans : OM, Mercato, Premier League.

A l’Olympique de Marseille on ne s’en cache pas, un attaquant de pointe doit arriver dans les deux dernières semaines du marché des transferts. L’opération n’est pas évidente à mener, et elle retarde même les autres éventuelles arrivées. Mais cela n’est pas un problème dans le dossier Mathieu Debuchy. En effet, le latéral droit, qui pourrait faire un concurrent intéressant à Sakai s’il venait à retrouver son niveau, intéresse forcément Rudi Garcia, qui a déjà joué et gagné avec lui lors de son passage à Lille.

Mais pour le faire venir à Marseille, les dirigeants provençaux ne vont clairement pas se précipiter. Selon la radio anglaise Talk Sport, l’objectif de l’OM est en effet d’attendre les dernières heures du marché des transferts, ou même après le 1er septembre, afin d’obtenir les services de Debuchy sans indemnité de transfert. Arsenal sait en effet qu’il sera dur de réclamer un gros montant pour un joueur qui n’a quasiment plus joué depuis deux ans, et vient d’avoir 32 ans. Mais pour le moment, le club londonien n’est pas encore prêt à faire ce sacrifice de libérer son arrière droit, l’espoir de trouver un club capable de payer un transfert pour Debuchy étant encore possible dans la dernière ligne droite du mercato.