OM : La piste Obi Mikel relancée grâce au fair-play financier !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Lundi, la cause semblait entendue, John Obi Mikel allait rejoindre Valence lors de ce mercato, les agents de l'international nigérian ayant finalisé à Londres les conditions du transfert du joueur à qui il ne restait que six mois de contrat avec Chelsea. Mais, 24 heures plus tard, le deal est désormais à conjuguer au conditionnel. Car selon The Independent, Valence se retrouve devant un gros dilemme. En effet, le club espagnol souhaite recruter Simone Zaza en même temps que John Obi Mikel et c'est là que l'UEFA entre dans la danse.

En effet, si Valence s'offrait à la fois le flop italien de West Ham et Obi Mikel, alors la formation de Liga ne serait plus dans les clous au niveau du fair play financier, sa masse salariale n'étant pas extensible à souhait. Autrement dit, les règles strictes de l'UEFA font que ce sera fromage ou dessert, mais pas les deux pour les dirigeants de Valence. Et pour l'instant, c'est plutôt Simone Zaza qui aurait les faveurs de ces derniers, ce qui évidemment mettrait un coup aux ambitions de John Obi Mikel de rejoindre la formation espagnole en janvier. De quoi relancer l'attention de l'Olympique de Marseille dans un dossier qui semblait avoir capoté.