OM : Kanté donne sa version du transfert raté à Marseille

Champion d'Angleterre la saison passée avec Leicester, Ngolo Kanté est en passe de garder son titre puisque le milieu de terrain a signé à Chelsea lors du dernier mercato et que les Blues dominent la Premier League. Cité également comme l'un des favoris pour le titre de meilleur joueur de la saison, l'international tricolore est devenu un footballeur qui compte de l'autre côté de la Manche. Mais, du côté de l'Olympique de Marseille on n'a pas oublié qu'il y a bientôt deux ans, Ngolo Kanté avait failli rejoindre le club phocéen, les dirigeants de l'époque ayant toutefois été trop radins pour faire une offre suffisante pour acheter le joueur du SM Caen.

Avec du recul, Ngolo Kanté affirme ne rien regretter dans ce transfert raté à l'OM. « Les clubs qui voulaient le plus me recruter, faire des offres, c’était Leicester et Marseille. Et moi, au début, pour ma carrière, je voulais passer encore un palier en France dans un grand club. Je me rappelle des générations avec Niang, Ribery, on les voyait en Ligue des Champions, c’était une équipe que j’aimais bien. Mais les deux clubs ne se sont pas mis d’accord, et je ne voulais pas aller au bras de fer. Je me suis dit que ça pouvait être bien d’intégrer ce club de Premier League, mettre un premier pied en Premier League. Il n’y a pas de regret à avoir, ça a été vraiment une belle année », a confié, sur Canal+, le milieu de terrain des Bleus et des Blues.