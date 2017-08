OM : Jouer avec Luiz Gustavo, c'est du bonheur avoue Sanson

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson fait l’unanimité dans la cité phocéenne depuis son arrivée en janvier dernier contre un chèque de 12ME en provenance du Montpellier HSC. Associé à William Vainqueur et à Maxime Lopez la saison dernière, le numéro 8 de l’OM a vu débarquer Luiz Gustavo au club cet été. Un grand joueur qu’il « suivait quand (il) était plus jeune », a-t-il confié devant les médias du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus avant l’ouverture du championnat ce dimanche (20h45) pour Marseille face à Dijon au Stade Vélodrome.

« C'est un bonheur d'avoir un mec comme Luiz Gustavo au milieu de terrain, je le suivais quand j'étais plus jeune, ça fait bizarre de jouer avec lui. Pareil pour Adil (Rami) » a-t-il commenté avant d’en dire plus sur les ambitions phocéennes cette saison. « Notre objectif est de faire mieux que l'année dernière (5e de Ligue 1). J'espère qu'on va faire une grande saison. On a hâte de débuter au Vélodrome par une victoire, parce que ça fait plusieurs saisons que l'OM ne gagne pas son premier match ». Pour réussir une belle saison, Marseille devra pouvoir compter sur un Morgan Sanson à son top niveau, lui qui a terminé meilleur passeur de Ligue 1 l’an dernier.