OM : Hamouma a refusé l'OM pour la sécurité de sa famille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cité pour remplacer Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille lorsque ce dernier avait été vendu à Newcastle, Romain Hamouma avait rapidement décliné l'offre de l'OM, signant dans la foulée une prolongation de contrat avec l'AS Saint-Etienne. Evoquant cet épisode marquant de sa carrière, Hamouma ne regrette pas du tout son choix et il a confié les raisons qui ont provoqué son refus sans trop se poser de questions.

Car c'est un souci extra-sportif qui a justifié cette position claire et nette de l'ancien caennais. « Ce n’est pas par manque d’ambition. Je n’y suis pas allé car j’avais peur pour ma sécurité et, surtout, celle de ma famille. Des gens qui rentrent chez moi, en pleine nuit, ce n’est pas possible ! Surtout pendant un match ou un déplacement alors que je sais que ma femme est seule avec mes enfants. C’était inconcevable pour moi », a reconnu, dans France-Football, Romain Hamouma avec une totale franchise. Il est vrai que chaque saison, des joueurs phocéens font l'objet de l'attention de malfrats, même si Marseille n'a pas le monopole de ce genre de souci en France. A Saint-Etienne, les choses semblent cependant nettement plus calmes.