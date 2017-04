OM : Gomis redevient une panthère, et ça va griffer

Dans : OM, Ligue 1.

Après avoir retrouvé le chemin des filets lors de la victoire de l'Olympique de Marseille contre l'AS Saint-Etienne dimanche (4-0), Bafétimbi Gomis a exprimé tout son bonheur.

La semaine dernière après sa triste prestation face à Toulouse (0-0), Bafétimbi Gomis avait annoncé son prochain retour au top. Et une semaine plus tard, dans un match à double tranchant face à l'ASSE (4-0), l'attaquant de 31 ans n'a pas failli à sa tâche. Bien au contraire puisqu'il a pleinement participé au festival offensif de l'OM en inscrivant le deuxième but de son équipe, le 17e de sa saison en Ligue 1, un record pour lui. Regonflé à bloc après ce résultat plus qu’important dans la course à l'Europa League, Gomis a désormais un grand appétit pour cette fin de saison.

« Le meilleur reste à venir. C'était un bon match. Ces derniers temps, on n'avançait pas forcément avec des matchs nuls. C'était important de gagner contre ce concurrent direct pour l'Europe. Gagner 4-0, c'est bien pour avoir le meilleur goal average possible. Étant donné la situation et le rythme imposé par Bordeaux, je pense qu'il va compter dans cette fin de saison. Et c'est bien d'avoir mis la manière aussi. Mon but ? Ça part d'une belle combinaison entre deux joueurs de qualité, Thauvin et Payet. Après, quand un attaquant retrouve ses jambes, son audace et sa confiance, c'est plus facile. Je suis bien content. Je suis là pour marquer des buts. Je vous avais dit qu'il fallait un grand Bafé pour porter cet OM. Ces derniers matchs, je tirais un peu la langue pour retrouver mes sensations. Rester deux mois sans marquer, ce n'était pas évident. Je savais que j'allais remarquer. C'est chose faite. Mais il faut garder l'humilité. On a une fin de saison excitante. Le public a adhéré à notre projet. Ça nous laisse bon espoir... », a lancé, sur Le Phocéen, Gomis, qui estime donc que l'OM a clairement besoin de son réalisme pour aller chercher le meilleur classement possible à l'issue de cette première saison du Champions Project.