OM : Gnagnon connait son avenir à très court terme

Dans : OM, Rennes, Mercato, Monaco.

Courtisé par plusieurs clubs européens durant ce mercato estival, et notamment par l'Olympique de Marseille, Joris Gnagnon se voit bien rester à Rennes... pour le moment.

« Dans le foot, on ne peut jamais dire jamais, mais je n’ai aucune inquiétude, Gnagnon restera là ». Le 22 juin dernier, Christian Gourcuff fermait à double tour le dossier Gnagnon au mercato. Oui, mais voilà, Rennes n'a pas forcément tous les pouvoirs pour garder ses joueurs. Surtout quand celui-ci est dans le viseur des grands clubs français. Et c'est bien le cas pour le défenseur central. Révélation de la saison à Rennes, Gnagnon est effectivement suivi par l’AS Monaco, mais aussi et surtout par l'OM. À la recherche de nouveaux défenseurs cet été, Marseille a sondé René Ruello par le biais de Jacques-Henri Eyraud. Mais le président marseillais a reçu une fin de non-recevoir sachant que Gnagnon n'est pas à vendre. Sous contrat jusqu'en 2021, le Franco-Ivoirien ne pense donc qu'à Rennes.

« J’ai envie de jouer à Rennes, il n’y a aucun doute là-dessus. Je ne sais rien des différentes déclarations. Ce que je sais, c’est que je veux reprendre avec le Stade Rennais à partir du 2 juillet. Après, on verra bien ce qu'il se passera... », a lancé, sur 20 Minutes, Gnagnon, qui laisse une petite lueur d'espoir en cas de scénario imprévu. De là à voir l'OM craquer les cordons de sa bourse pour miser sur le Franco-Ivoirien, il y a encore de la marge.