OM : Garcia ne voit aucun problème dans sa défense

Dans : OM, Ligue 1.

Malmenée par le Paris Saint-Germain (1-5) et l’AS Monaco (3-4, a.p.), la défense de l’Olympique de Marseille est pointée du doigt ces derniers jours.

On pouvait donc s’attendre à ce que l’arrière-garde marseillaise soit l’un des sujets abordés au cours de la conférence de presse de Rudi Garcia. Mais contre toute attente, l’entraîneur de l’OM n’a pas accablé ses défenseurs. En effet, le technicien estime que d’autres joueurs n’ont pas respecté les consignes.

« Contre Monaco, les buts qu'on prend ne sont pas des problèmes défensifs, a corrigé l’ancien coach de Lille. Les joueurs doivent respecter ce qu'on leur demande, mais doivent respecter le football aussi. On sait ne pas prendre de buts, mais on doit le reproduire à l'extérieur, où on a plus de mal. Tout le monde doit faire mieux, pas seulement la défense. Je ne suis pas inquiet, mais j'attends des actes. Parler c'est bien, mais faire c'est beaucoup mieux. »

L’argument à ne pas citer

Du coup, l’argument de la fatigue ne tient pas. « On vient de jouer une équipe qui a déjà joué 50 matchs dans la saison, a souligné Garcia, en parlant de l’ASM. Nous on est loin de ça, alors comment on peut être fatigué ? Surtout quand on est défenseur central ? Là c'est votre question, moi je n'ai pas vu ça et mes joueurs ne me l'ont pas dit non plus. » A croire que tout va bien dans la défense de l’OM...