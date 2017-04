OM : Garcia arrive à trouver des points positifs

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraineur de l’OM, après le match nul 0-0 à Nancy : « C'est deux points perdus, notamment au vu de ce qu'on a produit en seconde période. En première, on a été intermittent, on a perdu beaucoup trop de ballons dans le coeur du jeu et on a proposé à Nancy des situations de contre. J'ai l'impression qu'on a pris peur après l'occasion de Maouassa qui tire sur le poteau et on a mis du temps à s'en remettre. Il n'y avait pas assez de jeu entre les lignes, pas assez de solutions. On n'était pas assez déterminé en première période. On a vu un OM conquérant en deuxième période, c'était la seule équipe qui voulait gagner. Je suis satisfait de la deuxième période. On a vu des joueurs déçus et énervés à la fin du match, c'est bon signe. On ne peut pas se satisfaire d'un match nul chez le 17e, mais malgré tout on reste dans la course à l'Europe ».