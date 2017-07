OM : Fier d'être Marseillais, Rami démonte le FC Séville

#ouestcequonvaquestcequonfait ... Mouiller le maillot de l'Olympique de Marseille , une fierté , un honneur et surtout un rêve ????????????????????????⚽️????????. Ps: gracias @sevillafc su gente su mentalidad su amor por el football y gracias por vuestro apoyo ???????? nunca l'olvidare ????????. La directiva del sevilla han hecho cosa muy mal al final de la negociación, vergonzoso pero bueno eso es el football ???? ....

A post shared by Adil Rami (@adilrami) on Jul 13, 2017 at 11:12am PDT