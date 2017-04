OM : Fanni craint une erreur des dirigeants au mercato

Dans : OM, Mercato.

Peu importe son classement en championnat à la fin de la saison, l’Olympique de Marseille a prévu de se montrer actif pendant le mercato estival.

Conscient de ses faiblesses, le club phocéen devrait cibler plusieurs secteurs, dont la charnière centrale où évolue Rod Fanni. Mais quitte à perdre son statut de titulaire, le défenseur de 35 ans conseille à ses dirigeants de miser sur des joueurs expérimentés. Et non pas sur de jeunes éléments talentueux qui risquent de ralentir l’évolution du projet.

« Pour moi, on a besoin de joueurs confirmés. Il faut des deux (avec des jeunes, ndlr), mais il va falloir des joueurs confirmés, a insisté l’ancien Rennais sur RMC. Si on veut faire accélérer le projet, il faut des joueurs qui savent déjà ce qu’il y a à faire, le poste, le haut niveau, les exigences, etc. Plus que des gens qu’on va rajouter encore et qui se feront de la concurrence entre eux, qui vont chercher à exister… Pour le projet Marseille champion, si on veut jouer le haut du classement, il faut des joueurs qui ont l’habitude de ça. »

Fanni et les futurs indésirables

Du coup, certains membres de l’effectif actuel n’auront plus leur place la saison prochaine. « Je n’en ai pas parlé avec les joueurs, a confié Fanni. Ça peut être de façon inconsciente. Je les vois concernés. Je les vois se donner, s’investir. Moi, je fais de mon mieux auprès des plus jeunes, de ceux qui sont encore là. Et pour donner le maximum. Marseille ne mérite pas de jouer les seconds rôles. Je suis content qu’un nouvel investisseur soit venu. J’espère que le projet va être bien mis en place et bien réfléchi. » Preuve que les joueurs, eux aussi, sont curieux de savoir ce que l’OM a prévu.