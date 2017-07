OM : Eyraud ne s'alignera pas sur les prix dingues du mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Oui l'Olympique de Marseille fera des efforts lors du mercato pour se renforcer, mais ne comptez pas sur Jacques-Henri Eyraud pour pousser Frank McCourt à lâcher les élastiques financiers lors de cette période des transferts. Dans un entretien accordé à l'Agence France Presse, le président de l'OM affirme ne pas être réellement surpris par la manière dont se déroule le mercato, mais il tient à prévenir les supporters que le projet marseillais était fait pour durer et pas pour n'être qu'un feu de paille.

« Si j’ai été étonné par les prix du mercato ? Non, je n'ai pas été très surpris. D'abord parce que je suis dans les médias sportifs depuis 15 ans, donc j'étais un observateur du monde du football. Nous, on essaie de garder toujours notre cap, que rien ni personne ne puisse nous détourner de ce but: jouer le plus rapidement possible dans le peloton de tête de la L1 et connaître à nouveau les émotions incroyables d'une participation à la C1. Mais à notre échelle, évidemment, nous sommes des entrepreneurs, on ne s'alignera jamais sur les prix qu'on peut voir dans ce mercato un peu fou. On est parti pour deux saisons et demie - donc maintenant deux saisons - d'investissements majeurs. Face à cela on a tendance à afficher des pertes importantes, ce sera notre cas cette saison et la saison prochaine. Mais l'OM a la chance d'avoir un actionnaire qui a appris vraiment l'économie du football », a précisé Jacques-Henri Eyraud, conscient que l’Olympique de Marseille avait un effectif à reconstruire après des années d’un régime financier drastique.