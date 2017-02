OM : Eyraud le confirme, l'OM a fait zéro cadeau à Lassana Diarra

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis quelques jours, Lassana Diarra n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille, le club phocéen et le milieu de terrain ayant trouvé un accord à l'amiable pour mettre un terme au contrat du joueur. Si depuis, Lassana Diarra se fait très discret, Jacques-Henri Eyraud a lui communiqué. Et ce dimanche, le président de l'OM a tenu à faire savoir que les dirigeants marseillais n'avaient fait aucun cadeau lors des négociations avec Diarra.

Car dans ce dossier, l'Olympique de Marseille estime que c'était au club d'avoir le dernier mot et pas forcément à son ancien joueur. « Je crois que Lassana est dans une situation difficile. Je crois maintenant qu'il doit retrouver sa sérénité. Mais avec le projet qui est le notre, je crois qu'il était devenu temps d'arrêter. Je pense que j'ai l'image de quelqu'un de discipliné en matière financière, donc je ne vais pas faire de commentaires sur cet accord. Tout ce que je peux dire, c'est que l'accord défend pleinement les intérêts de l'Olympique de Marseille », a précisé, lors de Téléfoot, Jacques-Henri Eyraud sans donner les détails d’un accord probablement soumis à une clause de confidentialité entre les deux parties.