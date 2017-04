OM : Evra, Sertic… Marseille avait prévu un autre mercato

Dans : OM, Mercato.

Dès son premier mercato cet hiver, la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille a annoncé la couleur en recrutant quatre joueurs, pour un investissement d’environ 42 millions d’euros.

Au vu du discours du président Jacques-Henri Eyraud, on ne s’attendait pas à autre chose. En revanche, le club phocéen a surpris pas mal de monde sur le choix de ses renforts. Alors que le directeur sportif Andoni Zubizarreta peut profiter de ses réseaux en Liga ou ailleurs, l’OM s’est focalisé sur des Français. Selon l’Espagnol, ce n’est pas ce qui était prévu.

« C’est curieux parce qu’on peut penser que notre mercato a été le fruit d’une étude qui nous a poussé à ne prendre que des joueurs français pour des raisons d’adaptation. Mais ce n’était pas vraiment ce que nous avions comme idée au départ, a révélé le dirigeant à La Marseillaise. On a fait une liste de différents profils expérimentés, des habitués du haut-niveau comme Patrice Evra, ou Dimitri Payet, des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1, comme Grégory Sertic. »

L’OM voulait des joueurs prêts

« Pour la plupart des clubs, le mercato d’hiver sert plus à faire des ajustements, même si tu peux toujours trouver une pépite. L’été tu peux mieux travailler, le championnat débute en août, ça te donne plus de temps d’adaptation au joueur. En hiver, si tu prends un joueur le 4 janvier, il faut qu’il puisse jouer le 5 et être bon tout de suite, a souligné l’ancien du Barça. C’est un élément important et ça change beaucoup la capacité de progression de l’équipe. Pour Rudi (Garcia), les recrues hivernales lui offrent des possibilités tactiques un peu différentes. Je pense que ça a été un bon mercato. » En effet, l’entraîneur olympien n’a pas à se plaindre de ses renforts.