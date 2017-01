OM : Dugarry prévient Sanson sur les dangers de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé cette semaine, Morgan Sanson sait probablement que l’Olympique de Marseille n’est pas un club comme les autres.

En tant qu’adversaire, l’ancien Montpelliérain a pu s’apercevoir que les supporters marseillais mettaient une énorme pression sur leurs joueurs. Mais au cas où le milieu de terrain ne savait pas à quoi d’attendre, Christophe Dugarry, lui aussi passé par l’OM, lui a donné quelques conseils.

« Si tu réussis à l’OM, ne serait-ce que mentalement, tu réussiras partout au monde. Il va falloir que tu t’accroches, a prévenu l’ancien attaquant sur RMC. (…) J’ai connu des joueurs aussi talentueux que toi, je pense à Peter Luccin, Stéphane Dalmat, Jocelyn Gourvennec, Benoît Pedretti, qui n’avaient peut-être pas, à un moment où un autre, le mental pour jouer dans ces clubs. Mais il ne faut pas lâcher. »

« Sois fort et amuse-toi »

« Tout ce que tu vas acquérir comme expérience, même dans les moments difficiles, car on apprend toujours plus dans ces moments-là en football et dans la vie, il ne faut pas lâcher, pas t’affoler. Il faut vraiment t’accrocher. (…) Sois fort et surtout amuse-toi bien. Ça ne reste que du football. Prends beaucoup de plaisir, tu as le talent pour y arriver », a conseillé Dugarry, au risque d’effrayer la nouvelle recrue de l’OM.