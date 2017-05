OM : Dugarry n’est pas aveuglé, Marseille a raté sa saison

Dans : OM, Ligue 1.

Cinquième de Ligue 1 à deux journées de la fin, l’Olympique de Marseille est bien parti pour décrocher un billet européen.

L’objectif était pourtant impensable avant l’arrivée du propriétaire Frank McCourt, lorsque le club phocéen occupait la deuxième partie de tableau. Mais le travail de l’entraîneur Rudi Garcia et l’apport de recrues comme Dimitri Payet et Morgan Sanson ont métamorphosé l’OM. Et les supporters ne s’y trompent pas puisque le Vélodrome se remplit de nouveau. Insuffisant pour emballer Christophe Dugarry qui considère que le Paris Saint-Germain s’en sort mieux cette saison.

« Ni le PSG, ni l’OM, n’ont réussi leur saison. Mais Paris s’est moins raté car le PSG peut finir avec deux titres. Le seul trophée de l’OM, c’est l’ambition et les effets d’annonce, a lâché l’ancien Marseillais sur RMC. Il y a l’OM Champions Project, un bon niveau de jeu en ce moment mais je suis exigeant avec ce club car Marseille doit jouer le top 3. Pour moi, Marseille doit être en haut. (…) C’est très bien que l’OM sauve les meubles cette saison avec du jeu et un stade plein. (…) Mais je suis triste qu’on puisse se satisfaire de cette saison et de leur classement. » Il faudra peut-être attendre le mercato estival et la saison prochaine pour vraiment juger le projet marseillais.