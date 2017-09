OM : Dugarry est cash avec Evra , « Arrête le foot » !

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à la mauvaise performance de Patrice Evra contre Rennes dimanche (1-3), Christophe Dugarry estime que le latéral gauche n'a plus rien à faire sous le maillot de l'Olympique de Marseille.

Dimanche soir au Vélodrome, Patrice Evra a peut-être touché le fond. Complètement à la rue dans le couloir gauche de la défense olympienne face notamment au virevoltant Ismaïla Sarr, l'international français a bu le bouillon jusqu'à la dernière goutte. Si certains spécialistes, comme Pierre Ménès, pensent qu'Evra est le véritable point faible de l'OM en cette période de crise, Christophe Dugarry est allé plus loin en demandant même à Evra de prendre sa retraite.

« Patrice, arrête. Félicitations pour ce que tu as fait, félicitations pour toute ta carrière. On va te faire une statue à Manchester, une statue à la Juve, mais sincèrement, arrête. Le bluff, il est terminé. Sincèrement, ce qu’il a fait dimanche, c’est honteux. Des Sarr, il y en a plein en Ligue 1… Il y en a partout des mecs qui vont vite. À un moment ou à un autre, quand tu n’as plus les jambes, tu ne peux plus. Il ne sort plus sur son côté. Si je suis Abdennour, je l’attrape Patrice Evra et je lui dis : "Mec, c’est à toi d’être à gauche". C’était toujours à Abdennour de monter sur Sarr et de se retrouver sur le côté gauche. Ce n’est pas son poste à Abdennour. Ce n’est que du bluff, Patrice Evra, il ne peut plus courir. Arrête, mec. Je comprends mieux pourquoi on n’est pas descendu du bus quand je vois que c’est toi le syndicaliste. J’ai bien compris. À un moment où à un autre, la mégalomanie a des limites. "Je ne suis pas venu à Marseille pour jouer un match sur deux" ? Mais s’il en joue déjà un sur dix, c’est un miracle », a lancé, sur RMC, Dugarry, qui estime qu'Evra a largement fait son temps et qu'il est l'heure pour lui de raccrocher les crampons à 36 ans, alors même qu'il lui reste encore dix mois de contrat à Marseille.