OM : Dugarry drague sacrément l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Ancien de l'Olympique de Marseille, Christophe Dugarry n'est pas réellement un des joueurs les plus regrettés par les supporters du club phocéen et même sa carrière médiatique n'a pas emballé les virages du Vélodrome. Mais ces derniers temps, celui qui est désormais consultant pour RMC multiplie les déclarations amicales envers Frank McCourt et Jacques-Henry Eyraud. Dernière occasion en date, le voyage effectué cette semaine par le président de l'OM et Andoni Zubizarretta au Camp Nou pour rencontrer leurs homologues du FC Barcelone.

« Je trouve que c’est une excellente idée, il ne faut pas rester figé, il faut apprendre. Il ne faut pas arriver en voulant donner des leçons. Ils apprennent des choses, c’est bien de s’inspirer des meilleurs. Alors certains se moqueront, mais pour moi c’est une marque d’intelligence d’arriver sur la pointe des pieds, avec une certaine façon de voir les choses tout en s’inspirant de ce qui marche. Trop peu de clubs français ont le soucis de ce qui se passe ailleurs », explique Christophe Dugarry, fan de cet Olympique de Marseille là.