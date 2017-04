OM : Dugarry dévoile son plan pour le mercato à 100ME de McCourt

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mercato d'été est encore assez loin, mais du côté de l'Olympique de Marseille on évoque déjà une enveloppe globale de 100ME pour s'offrir des renforts. Et même si on n'atteint pas les 200ME annoncés par Frank McCourt, ce jackpot peut tout de même faire rêver, car il ouvre la possibilité à Rudi Garcia d'avoir les pointures dont l'entraîneur de l'OM rêve. Si certains estiment qu'il ne faut pas que Marseille s'emballe trop avec ce budget, Christophe Dugarry est lui nettement plus confiant.

Evoquant sur RMC ces 100ME, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille voit très bien comment le club phocéen pourra les utiliser lors du marché estival des transferts. « Je pense que ce projet est réaliste. Si on met 50 millions, sans compter le salaire, sur un attaquant, il reste encore 50 millions pour prendre 7 joueurs. L’OM peut aussi récupérer des prêts intéressants et viser des joueurs comme Cabaye ou Mandanda, pense Dugarry. Ce que réalise Nice est exceptionnel et il y a aussi le PSG, l’ASM ou l’OL. Moi, je veux que l’OM soit compétitif pour lutter jusqu'au bout pour une place en C1. Je suis peut-être très exigeant, mais le président Eyraud a un degré d’exigence comme le mien. Tant mieux », s’est réjoui Christophe Dugarry, visiblement optimiste sur la suite des événements à l’Olympique de Marseille.