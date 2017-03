OM : Dieu Zidane l'encense, Lopez ne prend pas le melon

Dans : OM, Liga.

Quelques jours après avoir reçu les louanges de Zinédine Zidane, Maxime Lopez a retourné le compliment à l'entraîneur du Real Madrid.

« Lopez a toujours eu ce talent naturel, exceptionnel, à son âge et pour son gabarit. Il a un volume de jeu incroyable et ce qu’il est en train de faire ne me surprend pas ». Samedi, avant la victoire du Real Madrid contre le Betis Séville (2-1), Zinédine Zidane s'était montré dithyrambique à l'égard de Maxime Lopez. Brillant pour sa première saison en Ligue 1 sous les couleurs marseillaises, le milieu de terrain a tenu à remercier chaleureusement Zizou, qui l'a clairement mis en lumière aux yeux du football européen même si le talent du Marseillais n'étonne plus personne.

« C'est très flatteur quand on voit que c'est Zidane qui dit ça. C'est une icône, c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et en plus aujourd'hui en tant qu'entraîneur, ce qu'il fait c'est tout de même assez fort en gagnant directement la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que c'est très flatteur, mais faut garder la tête sur les épaules et continuer de travailler », a avoué, dans les colonnes de La Provence, Lopez, qui va désormais s'acquitter à confirmer toutes ces belles promesses.