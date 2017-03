OM : Diaby annonce son grand retour

Absent depuis le mois d’août 2016 en raison d’une blessure à la cheville, Abou Diaby devrait bientôt retrouver les pelouses de Ligue 1. Le milieu de l’Olympique de Marseille a annoncé qu’il allait réintégrer le groupe olympien. « Je serai de retour à l’entraînement lundi », a publié l’ancien joueur d’Arsenal sur Twitter. Si tout se passe bien, l’international français pourrait être à la disposition de l’entraîneur Rudi Garcia pour le sprint final. Si tout se passe bien, on insiste...

I am back in training on monday! Hamdulillah!🙏🏾. ⚽️💪🏾