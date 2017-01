OM : Deux recrues dans les heures à venir ?

Dans : OM, Mercato.

Le mercato va encore s’accélérer à Marseille à désormais un peu plus d’un jour de la fin du mois de janvier.

En effet, l’OM, qui a fait signer Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet, espère faire encore venir deux joueurs selon La Provence. Pour le quotidien régional, les arrivées d’un défenseur central et d’un attaquant de pointe sont toujours vivement souhaitées et Andoni Zubizarreta se démène pour atteindre ces deux derniers objectifs. Concernant le défenseur central, Marseille a tenté plusieurs coups ces derniers jours, mais semble avoir jeté son dévolu sur Grégory Sertic, la solution jugée la plus stable et la plus complémentaire avec l’effectif de Rudi Garcia.

Devant, la donne est beaucoup plus compliquée. L’OM a regardé du côté de l’Italie pour deux joueurs, sans succès pour le moment : Lapadula et Gabbiadini. Le premier devrait rester au Milan AC, le second se dirige vers Southampton. Dès lors, Pépé continue d’être le premier choix, même si les 10 ME exigés par le SCO d’Angers sont encore un frein à son arrivée. A moins qu’une surprise sorte du chapeau, ce qui est toujours possible dans le « deadline day ».