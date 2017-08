OM : Debuchy ? L'OM ne recrutera personne avant son attaquant !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

On l'a appris mercredi, Carlos Bacca ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille, le joueur colombien ayant finalement signé à Villarreal. La quête d'un attaquant continue donc pour l'OM, et à quinze jours de la fin du marché estival des transferts le club phocéen ne se focalisera que sur ce joueur a clairement prévenu Rudi Garcia en marge du match aller des barrages d'Europa League en Slovénie. Réagissant à la rumeur qui faisait de Mathieu Debuchy un éventuel renfort de l'Olympique de Marseille, le coach de l'OM a été très direct.

« Mathieu Debuchy ? On a fait le doublé ensemble, c’est un mec fantastique, un super joueur, mais la priorité nous c’est de trouver un attaquant de pointe. Tant que l’on n’aura pas fait cette opération, on ne fera rien d’autre (…) On travaille de manière collégiale, mais il n’y a pas que nous à décider, il y a aussi les joueurs adverses, les clubs qui sont propriétaires des joueurs adverses. Des joueurs qui sont libres sur le marché, on n’en a aucun en vue, donc il faut un accord tripartite. Il y a ce qu’on veut, ce que le club veut, ce que le joueur veut. Jusqu’au 31 au soir, j’espère qu’on restera détendu et puis qu’on fera l’attaquant qui nous ravira. Je ne stresse pas, c’est comme ça, mais il viendra… », a prévenu Rudi Garcia, qui sait que la mission d'Andoni Zubizarreta n'est pas facile. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille semble toutefois avoir confiance.