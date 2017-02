OM : Dans sa forteresse, Marseille veut maintenant taper le PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Patrice Evra, défenseur de l'OM, après la victoire contre Rennes (2-0) : « L'état d'esprit m'a plu. On avait envie de gommer cet accident à Nantes. On est confiant au Vélodrome, ça serait bien de l'être aussi à l'extérieur. On a montré qu'on voulait les trois points. Les équipes qui font le yoyo, ça ne me plaît pas. On va rectifier le tir. Il faudra être présent face à Paris et Monaco. Le Classique contre le PSG ? Il y a une grande rivalité, c'est un grand match, Paris est favori, mais on peut renverser des montagnes avec ce public. Je suis vraiment content de mon choix. Revenir dans mon pays et avoir cet accueil des supporters de Marseille, c'est génial. Je suis un homme très heureux », a-t-il déclaré sur Canal+.