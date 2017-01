OM : Dans le viseur de l’OL, Evra discute avec Marseille

Dans : OM, Mercato, OL, Serie A.

Avec sa volonté affichée de changer d’air, Patrice Evra a provoqué l’intérêt de nombreux clubs européens.

En Allemagne, en Angleterre, en France, la perspective de recruter l’expérimenté latéral gauche intéresse. Et depuis ce week-end, la Juventus a donné son feu vert pour un départ de l’international français, qui ne figure plus dans le groupe de Massimiliano Allegri. En Ligue 1, Lyon a été annoncé parmi les candidats, puisque l’OL recherche justement un arrière gauche, et que Evra et Aulas se connaissent bien et s’apprécient mutuellement. Mais comme souvent ces dernières années, Lyon voit son rival marseillais débarquer dans ce dossier.

Selon Téléfoot, Andoni Zubizarreta a contacté le Turinois dernièrement, pour faire part de son envie de le recruter et d’en faire un titulaire sous les ordres de Rudi Garcia. Ce dernier serait emballé par l’idée de faire venir un joueur expérimenté et capable d’être un leader, ce qui manque un peu dans le groupe. Néanmoins, dans ce dossier, Crystal Palace possède toujours un temps d’avance, alors que Valence et Schalke 04 sont aussi sur les rangs, même si, sur le plan financier, la Juventus ne devrait pas se montrer gourmande du tout pour laisser filer « Tonton Pat ».