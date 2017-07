OM : Courtisé de partout, Gnagnon penche à fond pour l’OM

Dans : OM, Mercato, Rennes.

Très prometteur défenseur central sur lequel le Stade Rennais compte s’appuyer cette saison, Joris Gnagnon est déjà très sollicité dès le mois de juin. Le club breton a mis son arrière dans la catégorie des « invendables », mais cela pourrait bien ne pas suffire. En effet, comme souvent dans ce genre de cas, la volonté du joueur pourrait être décisive. Jusqu’à présent, c’est silence radio sur ce sujet, mais l’intérêt prononcé de l’OM pour le Franco-Ivoirien pourrait bien faire des dégâts. Selon le journaliste Johny Séverin de Bein SPORTS, il y a non seulement des contacts entre l’OM et le joueur, mais aussi entre le club provençal et Rennes, pour discuter de la faisabilité de ce transfert. Gnagnon se fait déjà draguer par de nombreux clubs européens, mais l’intérêt de l’OM et son nouveau projet ont fait mouche, et le joueur a ainsi donné sa préférence à une arrivée sur le Vieux Port en cas de changement de club cet été.

Bien évidemment, le transfert est encore loin d’être conclu, notamment parce que le club breton demande une énorme somme d’argent pour le laisser filer, très proche des 20 ME. Et on le sait depuis quelques semaines désormais, si le mercato olympien ne s’enflamme pas encore, c’est aussi parce que les dirigeants phocéens ne comptent pas être les dindons de la farce, et refusent de surpayer dès qu’un joueur est au-dessus du prix du marché selon eux. Cela pourrait bien rédhibitoire dans ce dossier, même si l’OM a clairement craqué pour Gnagnon, et la réciproque semble réelle.