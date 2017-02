OM : Conceiçao l'avoue, MLD et Labrune le voulaient à Marseille

Débarqué cet hiver sur le banc du FC Nantes, remplaçant rapidement René Girard, Sergio Conceiçao a connu d’excellents débuts avec les Canaris. Mais ces dernières semaines, le club de Waldemar Kita est brutalement rentré dans le rang. Et avant de recevoir l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, c’est de nouveau la bataille pour le maintien qui préoccupe Sergio Conceiçao. Mais en dehors de cet enjeu énorme, Nantes ayant besoin de rapidement prendre des points, le technicien portugais avoue que cette affiche FCN-OM a un parfum particulier pour lui puisqu’il pourrait être actuellement le coach du club marseillais.

En effet, dans L’Equipe, Sergio Conceiçao affirme que les anciens dirigeants de l’Olympique de Marseille avaient pensé à lui avant la vente du club, tout cela sur fond de contrat avec Doyen Sports. « Je veux clarifier des choses : j’étais pendant quinze ans avec un manager, Luciano D’Onofrio. L’an dernier, si Vincent Labrune et Margarita Louis-Dreyfus étaient restés à l’OM, j’aurais pu devenir l’entraîneur. C’est Nelio Lucas (Ndlr : patron de Doyen Sports) qui m’a parlé de Marseille. La saison précédente, j’étais proche de Porto, ça ne s’est pas fait au dernier moment, alors je me suis éloigné de D’Onofrio. On a commencé à travailler avec Doyen mais je n’ai rien signé avec eux, j’ai l’accord verbal avec Nelio qui a été une personne importante pour que je vienne ici », explique l’actuel entraîneur du FC Nantes.