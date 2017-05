OM : Chez TPMP, on demande à Evra de « fermer sa gueule »

Plutôt susceptible face aux critiques, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille Patrice Evra s’est récemment attaqué à Christophe Dugarry et son amitié avec Zinédine Zidane.

« S’il a un problème avec moi, qu’il vienne à Marseille, on en parle, on en discute, pas de souci. Moi je le respecte, champion du monde, champion d’Europe. Mais je pense que c’est la seule personne au monde qui sait le nombre de poils pubiens que Zidane a sur ses bijoux de famille », a lâché l’international français dans un entretien accordé à SFR Sports. Sans surprise, les réactions s’enchaînent contre le Marseillais et ses propos déplacés.

A tel point que le sujet est arrivé sur le plateau de l’émission « Touche pas à mon poste ! », dont le chroniqueur Gilles Verdez s’est lâché. « Il m’énerve Evra, franchement, s’est emporté le journaliste. Parce qu’il ressasse ses vieux trucs … Qu’il joue au football et qu’il joue bien, et qu’il ferme sa gueule. Il n’a pas à dire ça, quand même. Ce n’est pas du tout une vanne. » A la moindre contre-performance, Evra peut s’attendre à prendre cher...