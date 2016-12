OM : Cette victoire à l'arrachée, c'est un signe lance Fanni

Dans : OM, Ligue 1, Bastia.

Rod Fanni, défenseur de l'OM, après la victoire à Bastia (1-2) : « C'est une superbe opération. Cette victoire a été gagnée dans la difficulté, donc c'est une preuve de caractère. Mais on aurait pu tuer le match avant aussi. Il faut dire qu'on a joué sur un terrain vraiment pas évident, c'est très difficile au niveau des appuis. On va savourer, même si on est capable de mieux faire que ça », a-t-il déclaré sur beIN.