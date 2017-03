OM : Ce joueur de l’ASSE qui pourrait devenir l’idole du Vélodrome

Dans : OM, ASSE, Ligue 1.

Dans son histoire, l’Olympique de Marseille a souvent eu des gardiens de premier plan et qui ont aidé à forger la légende du club provençal, avec Barthez, Bell, Olmeta ou Escale et Carnus pour les plus anciens.

Le dernier en date, Steve Mandanda, n’a pas vraiment été remplacé cette saison. Son ancienne doublure, Yohann Pelé, a pris la suite, sans faire de vagues, avec le profil d’un portier plutôt régulier malgré quelques bourdes, mais loin d’être décisif pour une équipe qui visera, à l’avenir, le podium. Qui donc pour prendre le poste de numéro 1 la saison prochaine ? Alors que des pistes étrangères sont parfois évoquées, ou même le retour de Mandanda, Jérôme Alonzo a fait le tour de la question pour Foot sur 7.fr, avec un penchant pour Stéphane Ruffier, même si l’opération semble compliquée.

« Steve Mandanda ! Il faut qu'il revienne, car il connaît la « maison » par cœur. Il n'est parti qu'un an. C'est comme s'il était parti prendre l'air. J'ai un grand respect pour Yohann Pelé, mais ce n'est pas un gardien qui peut amener l'OM sur le podium. Il pourrait rester comme numéro 2. Sinon, il y aurait éventuellement Benoît Costil qui pourrait avoir le profil, si Mandanda ne voulait pas revenir. Après, il y a Stéphane Ruffier. Lui, il serait l'idole du Vélodrome. Mais Saint-Étienne ne le vendra jamais à un concurrent direct », a assuré Jérôme Alonzo, même si l’ancien gardien des Verts sait bien qu’une non-qualification pour la Coupe d’Europe pourrait bien obliger les dirigeants stéphanois à être un peu moins exigeants sur la destination de leur portier vedette au mercato.