OM : Cascade de blessures avant Paris, ça fait marrer Garcia

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Le Clasico tombe au mauvais moment pour l’Olympique de Marseille. Avant le choc face au Paris Saint-Germain dimanche (21h), le club phocéen est confronté à plusieurs blessures.

Car l’attaquant Bafétimbi Gomis ne sera pas le seul absent. Quatre autres joueurs ont déjà déclaré forfait, à savoir Boubacar Kamara, Tomas Hubocan, Saîf-Eddine Khaoui et Bouna Sarr. Rien de grave pour le onze de départ, diront certains. Sauf que d’autres éléments plus importants sont incertains. En effet, Jorge Rolando, Patrice Evra, Grégory Sertic, Morgan Sanson et Dimitri Payet pourraient rejoindre leur capitaine à l’infirmerie. Pas de quoi perdre le sens de l’humour pour Rudi Garcia.

« On a eu pas mal de pépins cette semaine. Greg, c'était un peu plus qu'une crampe. Dimitri et Rolando ne se sont pas entraînés normalement de la semaine. Morgan a eu une alerte musculaire. On a également Pat' Evra à gérer, a énuméré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Depuis que Bafé a rejoint l'infirmerie, ils veulent tous rejoindre le capitaine et ce n'est pas une bonne idée ! » D’autant que Marseille devra enchaîner dès mercredi (21h05) avec un huitième de finale de Coupe de France contre l’AS Monaco.