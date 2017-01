OM : Cabaye pour 11,5 ME, ça passe ou pas ?

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Désireux de recruter un joueur dans l’entrejeu pour remplacer Lassana Diarra, qui pourrait partir et qui semble de toute façon ne pas être considéré comme un pion essentiel pour la suite de la saison par Rudi Garcia, l’OM s’est penché sur le cas de Yohan Cabaye.

Parti de Lille pour Newcastle, revenu ensuite au PSG pour repartir à Crystal Palace, le milieu de terrain international pourrait une nouvelle fois traverser la Manche, dans le but de rejoindre un projet ambitieux et de retrouver grâce aux yeux de Didier Deschamps. Au courant de l’intérêt marseillais, Crystal Palace ne serait pas contre la vente de son milieu de terrain, mais à un prix de 18,5 ME.

L’OM n’est pour le moment pas prêt à monter jusque-là, puisque selon The Guardian, les dirigeants provençaux se préparent à faire une offre à hauteur de 11,5 ME pour récupérer Yohan Cabaye. Pour mémoire, le joueur était arrivé au sein du club londonien en provenance du PSG pour la somme de 14 ME, il y a 18 mois de cela. Aux normes anglaises, l’offre marseillaise pourrait donc paraître un peu juste, même si cela démontre surtout l’envie des patrons de l’OM de recruter des joueurs français, internationaux et expérimentés.