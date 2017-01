OM : Cabaye à Marseille, grâce à M'Vila ?

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Dans une partie de billard à trois bandes comme le mercato peut parfois en réserver, l’Olympique de Marseille pourrait bien se voir offrir un joueur dans son viseur ces derniers jours.

En effet, Crystal Palace, à la lutte pour son maintien, souhaiterait s’offrir les services de Yann M’Vila. L’ancien rennais, qui avait effectué une pige intéressante du côté de Sunderland la saison passée, est revenu au Rubin Kazan, avec qui il a même signé une prolongation longue durée le lendemain de Noël. Mais dans ce nouveau bail, figure une clause qui lui permet de rejoindre un club anglais si jamais ce dernier pose 13 ME sur la table. Sam Allardyce, qui a dirigé l’international français à Sunderland, le souhaite désormais à ses côtés pour Palace, et pourrait bien atteindre cette clause.

Financièrement comme sportivement, cette arrivée pourrait pousser Yohan Cabaye vers la sortie, et l’ancien lillois ne serait alors plus retenu pour rejoindre l’OM, annonce The Daily Telegraph. Une manière pour tout le monde ou presque d’y trouver son compte, alors que Cabaye fait beaucoup moins l’unanimité au sein du club londonien, qui lutte chaque week-end pour le maintien, ce qui n’est pas vraiment la tasse de thé de l’international tricolore.