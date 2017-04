OM : Bonne nouvelle pour Garcia, l'OM a fait son meilleur nul

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraineur de l’OM, après le 0-0 sur le terrain de Toulouse : « C'est un résultat logique, il me semble. La première période pour le TFC, la deuxième plus pour nous. Ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur entre guillemets de nos trois derniers matches nuls car on a fait une deuxième période où on a eu l'emprise sur le match, on aurait pu le gagner. On a au moins tenté de répondre au défi physique même si on n'a pas réussi. Ça reste un point qui nous permet de rester dans la course à l'Europe de rester en vie même si on a perdu notre cinquième place. On a été très bons quand on était chasseurs, espérons qu'on soit de nouveau très bons en étant chasseurs. Honnêtement, je préfèrerais être chassé et cinquième mais c'est pas le cas. Maintenant, on est à un point derrière (Bordeaux), on était à un point devant avant. On sait qu'on a un concurrent direct (Saint-Etienne) qui vient chez nous dimanche prochain et avant de penser à quoi que ce soit d'autre, gagnons au Vélodrome, battons ce concurrent direct et on sera toujours dans la course comme ça. Non je suis pas inquiet mais il va falloir retrouver une efficacité offensive et une fluidité offensive qu'on a au moins vu dans la deuxième période ».