OM : Bafé Gomis évite de peu une baston avec des supporters

Dans : OM, Ligue 1.

Bafé Gomis a tourné la page Olympique de Marseille durant l'été, mais le buteur avoue ne pas avoir apprécié la manière dont toute cette séquence s'est déroulée avant sa signature en Turquie. Dans L'Equipe, Gomis revient notamment sur la fin de saison et sur un épisode qui avait été tenu secret, mais qui a pesé dans sa réflexion sur son avenir à l'OM.

« La veille du dernier match du championnat, il était 19h, je me promenais au centre d’entraînement et je me suis fait agresser par des supporters venus pour une réunion. On a failli en venir aux mains. Ils ont voulu me taper car ils me reprochaient, entre autres, de faire la panthère, ce qui faisait référence à Saint-Etienne etc. Sans l’intervention d’un membre du personne administratif ça aurait viré à la catastrophe. Même s’il ne faut pas faire d’amalgame, même si c’est une minorité, ce sont des petits signes comme ça qui pèsent dans ta réflexion (...) Cet épisode m’a blessé », avoue Bafé Gomis, qui ne méritait pas de vivre une telle situation, ses performances marseillaises ayant contribué à redresser une formation bien mal partie en championnat.