Ismaïla Sarr élu boulet d'or de l'OM

Par Guillaume Conte

L'OM est tombé à Rennes ce dimanche et la prestation d'Ismaïla Sarr a fait l'unanimité contre lui.

Après une défaite sans conséquence contre Villarreal en Ligue Europa ce jeudi puisqu’elle n’empêchait pas la qualification pour les quarts de finale, l’OM a subi son premier revers de taille de l’ère Jean-Louis Gasset. A Rennes, les Olympiens n’ont pas montré un visage digne d’un candidat à l’Europe et les joueurs marseillais ne sont pas parvenus à se montrer efficaces malgré quelques séquences de domination. Dans la foulée de cette défaite, il y a un homme qui cristallise les critiques. Il s’agit de l’ancien rennais Ismaïla Sarr, qui a fait preuve d’une maladresse technique inquiétante, d’un manque de lucidité dans le dernier geste, sans oublier sa simulation pas très discrète pour tenter d’obtenir un pénalty. Outre son match manqué, le Sénégalais a en plus bénéficié de la mansuétude de son entraineur, qui ne l’a pas sorti de la rencontre. Ce que les suiveurs de l’OM n’ont pas compris.

Sarr, une recrue à la Longoria qui ne séduit pas

Le match d'Ismaïla Sarr : pic.twitter.com/iJKkuwoygf — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) March 17, 2024

« Sarr c’est pas possible, il faut arrêter les frais », « s’il faisait 10 % de bons choix, ça pourrait être un bon joueur. Dommage qu’il fasse systématique de la m… », « Sarr, casse-toi cet été », « Au cas où, Sarr, tu ne joue plus à Rennes », « manquer autant de passes, c’est une dinguerie ». Des florilèges qui pointent du doigt un Ismaila Sarr qui a beaucoup de mal à se faire adopter par le public marseillais. Et ce n’est pas sa prestation au Roazhon Park qui va aider les suiveurs de l’OM à penser que Pablo Longoria a fait un bon choix en le recrutant l’été dernier.